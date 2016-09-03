GIRONDE - A63 : Phase 2 - Travaux entre les échangeurs 15 (rocade) et 26a (A63)
Afin de poursuivre les importants travaux de réfection de la chaussée engagés sur l’autoroute A63 dans le sens Bordeaux-Bayonne entre l’échangeur n°15 de la rocade (la Crabette) et l’échangeur n°25 d’A63 (Cestas), de nouvelles mesures de restrictions de la circulation vont être mises en place.
Pendant cette deuxième phase du chantier, la circulation sera basculée sur le sens Bayonne-Bordeaux avec une voie dans chaque sens.
Ces basculements auront lieu, du vendredi 21 h au dimanche 16h, les week-ends :
- du 09 au 11 septembre 2016
- du 16 au 18 septembre 2016
- du 23 au 25 septembre 2016
De fortes perturbations sont à prévoir sur la rocade et sur l’A63.
- Pour les véhicules légers (VL), des itinéraires alternatifs seront proposés (Annexe 1).
- Pour les poids lourds (PL) de plus de 7,5 tonnes en transit, la circulation sera interdite dans les 2 sens entre l’échangeur n°15 de la rocade (la Crabette) et l’échangeur n°24 (Pierroton) d’A63 ; une déviation sera mise en place par un itinéraire empruntant l’A62, A65 et A64 (Annexe 2).
Les usagers seront informés par les panneaux à message variable du réseau de la DIR et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation.
Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.
Des informations plus détaillées concernant les mesures d’exploitation qui seront mises en œuvre lors de la dernière phase du chantier seront communiquées ultérieurement.
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