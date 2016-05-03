GIRONDE - A63 : Phase 1 - Travaux entre les échangeurs 15 (rocade) et 26a (A63)
D’importants travaux de réfection de la chaussée doivent être réalisés sur les 7 premiers kilomètres de l’autoroute A63 dans le sens Bordeaux-Bayonne durant les mois de mai et juin 2016.
La première phase de ce chantier aura lieu du 5 au 10 mai. Durant cette période, des fermeture à la circulation de l’autoroute A63 sens Bordeaux Bayonne depuis l’échangeur n°15 de la rocade A630 jusqu’à l’échangeur n°26a de Bersol seront mises en œuvre :
- du jeudi 5 au vendredi 6 de 21h à 7h
- du vendredi 6 au samedi 7 de 21h à 10h
- du samedi 7 au dimanche 8 de 20h à 10h
- du lundi 9 au mardi 10 de 21h à 6h
Des itinéraires locaux de déviation seront mis en place (Annexe).
Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation.
Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.
Des informations plus détaillées concernant les mesures d’exploitation qui seront mises en œuvre lors des phase suivantes du chantier seront communiquées ultérieurement.
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