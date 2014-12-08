GIRONDE - A63 : Journée de sensibilisation aux risques routiers à destination des chauffeurs Poids Lourds

L’ensemble des exploitants autoroutiers du corridor Atlantique partage le même souci de préservation de l’intégrité physique et de la santé de leurs salariés et perçoivent les chauffeurs poids lourds comme étant un public qu’il convient de sensibiliser davantage aux risques routiers :

Egis Exploitation Aquitaine/Atlandes (A63)

DIR Atlantique (A63, Rocade de Bordeaux, RN10)

VINCI Autoroutes (A10).

Dans ce contexte, ils organisent, simultanément sur 3 aires de repos situées sur les axes autoroutiers en Gironde, une journée de sensibilisation aux risques routiers à destination des chauffeurs PL :

A partir de 9h et jusqu’à 16h, chaque exploitant sur son réseau accueillera les chauffeurs poids lourds :

la DIR Atlantique sur l’ aire des Gargails Ouest (A63) ,

, Egis Exploitation Aquitaine/Atlandes sur l’ aire des Portes des Landes Est (A63)

VINCI Autoroutes sur l’aire de L’Estalot (A10).

Les chauffeurs seront invités, entre autres, à participer à différents ateliers de balisage mais aussi de manipulations des commandes de flèches lumineuses et des panneaux à message variable ( PMV ) sur les fourgons.