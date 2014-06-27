GIRONDE A63 : Fermeture pour travaux de l’aire des Gargails Ouest

L’aire de repos des Gargails Ouest, située sur l’autoroute A63, dans le sens de circulation Bordeaux-Bayonne, au niveau de la commune de Mios, sera fermée aux usagers du lundi 24 février au jeudi 31 juillet 2014 dans le cadre de la réalisation de travaux d’aménagement.

Les travaux consistent en la création de 80 places de stationnement pour les poids lourds qui s’ajouteront aux 20 places existantes et la rénovation des installations sanitaires.

Le coût de l’opération s’élève à 3 185 000 € TTC, financé en totalité par l’État.

Les usagers seront informés de la fermeture de l’aire de repos par une signalisation fixe implantée en amont du site. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

cliquez pour agrandir le plan

Téléchargez

-