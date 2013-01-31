GIRONDE - A63 et A660 - Fermetures de nuit pour pose de portiques ECOTAXE
La pose de portiques ECOTAXE sur A63 et A660, sur les communes de Cestas et Mios, nécessite la mise en œuvre des mesures d’exploitation suivantes :
- chaque nuit de 23 h à 4h :
- du lundi 4 au mardi 5 février 2013 : l’A63 sera fermée à la circulation, dans le sens Bordeaux/Bayonne, entre les échangeurs n°24 de Pierroton et n°23 de Marcheprime.
- du mardi 5 au mercredi 6 février 2013 : l’A660 sera fermée à la circulation, dans les deux sens de circulation, entre les échangeurs n°2 de Biganos et l’échangeur n°3 du Teich.
- du mercredi 6 au jeudi 7 février 2013 : l’A63 sera fermée à la circulation, dans le sens Bayonne/Bordeaux, entre les échangeurs n°23 de Marcheprime et n°24 de Pierroton.
En cas de problèmes techniques ou météorologiques, les mêmes dispositions pourront être reconduites les nuits suivantes, de 23 h à 4h, du jeudi 7 au vendredi 8 février 2013, du lundi 11 au mardi 12 février 2013, du mardi 12 au mercredi 13 février 2013.
Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune. Ils sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.
- du mercredi 6 à 9h au jeudi 7 février 2013 à 4h : l’aire de repos des Gargails sur l’A63 sera fermée aux usagers, dans le sens Bayonne/Bordeaux.
En cas de problèmes techniques ou météorologiques, les mêmes dispositions pourront être reconduites, de 9 h à 4h, du jeudi 7 au vendredi 8 février 2013, du lundi 11 au mardi 12 février 2013, du mardi 12 au mercredi 13 février 2013.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) se tient à la disposition des usagers pour tout renseignement complémentaire au 05 56 87 74 00.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l’ECOTAXE,
- consultez le site Internet du ministère de l’Écologie, du Développent-Durable et de l’Énergie :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/L_eco-taxe_poids_lourd.pdf
- ou cliquez sur : http://www.ecomouv.com/
Téléchargez le
Sur le même sujet
GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine
du 21/07 à 21h au 22/07 à 6h, et du 22/07 à 21h au 23/07 à 6h
20 juillet 2026
GIRONDE : fermeture du pont d’Aquitaine ce week-end
du samedi 27 juin à 22 h au dimanche 28 juin à 18 h
26 juin 2026
GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine
du 24/06 à 21h au 25/06 à 6h, et du 25/06 à 21h au 26/06 à 6h
22 juin 2026
GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine
du 20/05 à 21h au 21/05 à 6h, et du 21/05 à 21h au 22/05 à 6h
19 mai 2026