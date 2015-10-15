GIRONDE - A62 : Poursuite des travaux entre les échangeurs n°19 de la rocade (début A62) et n°1 (Martillac)

Afin de terminer les travaux de régénération de chaussée engagés sur l’autoroute A62 dans le sens Bordeaux-Toulouse entre l’échangeur n°19 de la rocade (début de l’A62) et l’échangeur n°1.1 (La Prade), la mesure d’exploitation suivante va être mise en œuvre :

du samedi 17 octobre à 20h au dimanche 18 octobre 2015 à 16h :

Basculement de circulation sur l’A62 de l’échangeur n°19 de la rocade (début de l’A62) à l’échangeur n°1 (Martillac)

Cliquez pour agrandir la carte

Lors de ces phases de basculement, la circulation s’effectuant sur une seule voie dans chaque sens, des perturbations sont à prévoir à certaines heures dans le sens Bordeaux-Toulouse et dans le sens Toulouse-Bordeaux.

Pendant la période des travaux, les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade de bordelaise ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.

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