GIRONDE - A62 : Poursuite des travaux entre les échangeurs n°19 de la rocade (début A62) et n°1 (Martillac)
Afin de terminer les travaux de régénération de chaussée engagés sur l’autoroute A62 dans le sens Bordeaux-Toulouse entre l’échangeur n°19 de la rocade (début de l’A62) et l’échangeur n°1.1 (La Prade), la mesure d’exploitation suivante va être mise en œuvre :
du samedi 17 octobre à 20h au dimanche 18 octobre 2015 à 16h :
Basculement de circulation sur l’A62 de l’échangeur n°19 de la rocade (début de l’A62) à l’échangeur n°1 (Martillac)
Lors de ces phases de basculement, la circulation s’effectuant sur une seule voie dans chaque sens, des perturbations sont à prévoir à certaines heures dans le sens Bordeaux-Toulouse et dans le sens Toulouse-Bordeaux.
Pendant la période des travaux, les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade de bordelaise ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.
|Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.
Sur le même sujet
Trafic moyen journalier annuel 2024
Retrouvez la totalité des trafics 2024 sur le réseau de la DIR Atlantique.
17 février 2025
GIRONDE : A62 - Mise en œuvre d’un dispositif de régulation dynamique des vitesses
à compter du 27 novembre 2024
27 novembre 2024
Trafic moyen journalier annuel 2023
Retrouvez la totalité des trafics 2023 sur le réseau de la DIR Atlantique.
21 février 2024