GIRONDE - A62 : Poursuite des travaux de régénération de la chaussée entre les échangeurs n°19 de la rocade et n°1.1 (La Prade)

Lors des trois prochains week-end (19/20 et 26/27 septembre et 3/4 octobre), les services de l’Etat (Direction interdépartementale des routes Atlantique) assureront la réalisation d’importants travaux de régénération de la chaussée sur l’autoroute A62 dans le sens Bordeaux-Toulouse entre l’échangeur n°19 de la rocade (début de l’A62) et l’échangeur n°1.1 (La Prade), au niveau des communes de Villenave d’Ornon, Cadaujac et Saint Médard d’Eyrans.

Afin de garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur le chantier, les mesures d’exploitation suivantes seront mises en place :

Basculement de circulation sur l’A62 :

de l’échangeur n°19 de la rocade (début de l’A62) à l’échangeur n°1 (Martillac) : du vendredi 18 septembre à 21h au dimanche 20 septembre 2015 à 16h du vendredi 2 octobre à 21h au samedi 3 octobre 2015 à 12h

:

Lors de ces phases de basculement, la circulation s’effectuant sur une seule voie dans chaque sens, des perturbations sont à prévoir à certaines heures dans le sens Bordeaux-Toulouse et dans le sens Toulouse-Bordeaux.

Fermeture de l’A62 et mise en place d’une déviation :

de l’échangeur n°1 (Martillac) à l’échangeur n°1.1 (La Prade) : du vendredi 25 septembre à 21h au dimanche 27 septembre 2015 à 16h du samedi 3 octobre à 20h au dimanche 4 octobre 2015 à 16h

:

Lors de ces phases de déviation, des perturbations sont à prévoir à certaines heures dans le sens Bordeaux-Toulouse.

Pendant la période des travaux, les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade de bordelaise ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.



Annexe 1 : Carte de phasage des travaux

Annexe 2 : Schéma de basculement pour les travaux entre l’échangeur n°19 et l’échangeur n°1

Annexe 3 : Carte de déviation pour les travaux entre l’échangeur n°1 et l’échangeur n°1.1

Annexe 4 : Dossier de presse

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.