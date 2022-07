GIRONDE A62 Fermeture pour travaux de régénération de la chaussée

L’important trafic au départ de Bordeaux sur l’autoroute A62, à l’origine de la dégradation progressive de cette chaussée, nécessite plusieurs tranches de travaux de régénération.

Après une première tranche de travaux effectuée en septembre-octobre 2013, la Direction

interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) engage les deuxième et troisième tranches respectivement au droit de l’échangeur n°19 de la rocade (début de l’A62) et entre les échangeurs et 1.1 sur A62, dans le sens Bordeaux-Toulouse, sur une période allant du 12 au 23 mai 2014.

Afin de garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur le chantier, les mesures d’exploitation suivantes seront mises en place :

2 ème tranche

fermeture des bretelles de liaison de l’échangeur n°19 de la rocade (début de l’A62), dans les deux sens de circulation :

en semaine chaque nuit de 21h à 6 h

du lundi 12 au vendredi 16 mai 2014

du lundi 19 au jeudi 22 mai 2014 3 nuits de secours : du 22-23 mai 2014, du 26-27 mai 2014 ou du 27-28 mai 2014



3 ème tranche

fermetures de l’autoroute A62 , sens Bordeaux-Toulouse, entre les échangeurs n°1 et n°1.1 et de la bretelle d’entrée sur A62, sens Bordeaux-Toulouse, dans l’échangeur n°1 :

le week-end du vendredi 16 à 20h au dimanche 18 mai 2014 à 16h week-end de secours : du vendredi 23 à 21h au dimanche 25 mai 2014 à 16h

la nuit du jeudi 22 à 21h au vendredi 23 mai 2014 à 6h 2 nuits de secours : du 26-27 mai 2014 ou du 27-28 mai 2014



Annexe 1 :

Pendant la période des travaux, des déviations locales sont mises en place. Pour éviter les encombrements, il est proposé aux usagers d’emprunter des itinéraires de délestage réservés aux véhicules légers fléchés par panneaux à fonds jaune. Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables sur l’A63 et sur la rocade de bordelaise ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.