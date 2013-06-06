GIRONDE - A62 : Fermeture de l’autoroute sur la commune de Saint Médard d’Eyrans

Des travaux de réparation d’urgence du dispositif de retenue de la bretelle de sortie de l’autoroute A62 dans l’échangeur n°1.1, dans le sens Bordeaux vers Toulouse sur la commune de Saint Médard d’Eyrans nécessitent la mise en place des restrictions de circulation suivantes :

la nuit de 21h30 à 5h du jeudi 6 au vendredi 7 juin 2013, fermeture à la circulation : de l’autoroute A62, sens Bordeaux vers Toulouse, entre l’échangeur 1 et 1.1 de la bretelle d’entrée de l’autoroute A62, sens Bordeaux vers Toulouse, dans l’échangeur 1.



Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fonds jaune. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

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