Gironde A 62 : Pose de la signalisation de direction de la nouvelle autoroute A 65

En vue de la mise en service de l’autoroute A65 à la mi-décembre, le concessionnaire va faire procéder à la mise en place de la signalisation de direction adéquate, sur l’autoroute A62 dans le sens Bordeaux/Toulouse. Il s’agit de poser un portique à cheval sur la voie entre les échangeurs n°1 de Martillac et n°1.1 de la Brède.



Pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants pendant l’opération, la direction interdépartementale des routes Atlantique interrompra la circulation sur la section de l’autoroute A62 comprise entre les échangeurs n°1 et n°1.1 : du jeudi 4 novembre 2010 à 21h00 au vendredi 5 novembre 2010 à 5h00 et du lundi 15 novembre 2010 à 21h00 au mardi 16 novembre 2010 à 5h00.

Les usagers seront déviés par la bretelle de sortie du sens Bordeaux/Toulouse de l’autoroute A62 dans l’échangeur n°1 dit « de Martillac », la RD 1113 et la bretelle d’entrée dans le sens Bordeaux/Toulouse sur l’autoroute A62 dans l’échangeur n°1.1 dit « de La Brède ».

Les usagers seront guidés par la signalisation implantée le long des itinéraires.

Le district de Bordeaux est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.56.87.74.00.

