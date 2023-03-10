Fermeture du pont d’Aquitaine ce dimanche (annulation fermeture samedi)

En raison du mouvement de grève du samedi 11 mars, le fermeture du pont d’Aquitaine, prévue ce week-end se limitera à la journée de dimanche 12 mars sur la plage horaire de 7h-18h.

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