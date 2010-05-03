Fermeture bretelle de sortie A630/RN89

Réfection de l’avenue KENNEDY Fermeture bretelle de sortie de la rocade intérieure à l’échangeur 26 et de la RN 89 dans le sens Libourne/Bordeaux

Dans le cadre de l’entretien et la mise en sécurité de son réseau routier, la Communauté urbaine de Bordeaux réalise la réfection de la couche de roulement de l’avenue Kennedy sur la commune de Cenon pour la section comprise entre la limite de la RN 89 au niveau de l’échangeur 26 et le N°43 de l’avenue Kennedy.

Pour la sécurité des usagers et des intervenants, la réalisation des travaux correspondants nécessite la fermeture de la RN 89 dans le sens Libourne/Bordeaux au niveau de l’échangeur 26 et de la bretelle de sortie de la rocade intérieure (RN 230) à l’échangeur 26,

du 3 au 12 mai 2010, du lundi au vendredi, de 21h00 à 6h00.

Les déviations par la rocade, la RN 89 et la voirie communautaire mises en place, sont balisées par signalisation temporaire.

Les panneaux à messages variables ( PMV ) situés sur la rocade en amont de l’échangeur 26 informent les usagers des fermetures.

Le district de Bordeaux est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

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