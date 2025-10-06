Entretien semestriel de la Rocade bordelaise

Le saviez-vous ?

La DIRA veille au bon état des routes, c’est pourquoi, en sus des patrouilles quotidiennes réalisées par ses agents, deux fois par an nous exécutons un contrôle complet de la rocade bordelaise afin de maintenir son bon niveau de service. Fauchage, marquages au sol, réparation des glissières, des panneaux, … rien n’échappe aux yeux experts de nos agents qui veillent à votre sécurité et à votre confort.

Afin de protéger nos agents et de limiter la gêne des usagers, ces travaux d’entretien sont réalisés de nuit entre 21h et 6h, lorsque la circulation est la moins dense et en regroupant le maximum de travaux d’entretien pour optimiser ces coupures d’axe. La rocade de Bordeaux est fermée tronçon par tronçon et des déviations sont mises en place via le sens opposé de la rocade afin d’éviter d’engorger le réseau secondaire. Les dates des travaux sont choisies en prenant en compte la tenue de manifestations (par exemple des matchs du TOP14 ou des concerts au stade Atlantique Bordeaux Métropole) ou de travaux sur les autres réseaux routiers (par exemple sur le réseau de Bordeaux Métropole).

Nous remercions les usagers pour leur compréhension et leur vigilance lors de ces opérations essentielles à la sécurité de tous.