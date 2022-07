Du 1er au 7 avril 2010 : la semaine du développement durable

La direction interdépartementale des routes Atlantique participe à cet événement national par une campagne de sensibilisation des usagers à la conduite et aux déplacements éco-responsables.

Quinze panneaux à messages variables (PMV) implantés sur sur la rocade de Bordeaux et sur les grands axes de transit (A63, A660, RN89) en Gironde, (RN 10 et A 63) dans les Landes et (RN 134) dans les Pyrénées-Atlantiques, sont mobilisés du 1er avril à 7 heures du matin au 7 avril à 20 heures, pour afficher en alternance :

PMV : conduite souple, je protège mon climat ! PMV : covoiturage, je protège mon climat !

Les autres PMV de la rocade restent consacrés à l’affichage en temps réel des temps de parcours. L’information des usagers pour la gestion d’un événement singulier engageant leur sécurité immédiate (incidents, accidents, bouchons) est dans tous les cas prioritaire sur tout autre information.

Un point sur quelques mesures phare du Grenelle

La semaine du développement durable est l’occasion, pour le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, de faire un point sur quelques unes des mesures mises en place dans le cadre du Grenelle de l’Environnement autour des thématiques suivantes :

la biodiversité

La biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Ce terme désigne l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie (végétaux, animaux, champignons, bactéries, virus…) ainsi que toutes les relations et interactions qui existent entre ces organismes et leurs milieux de vie.

L’objectif national est ambitieux, d’enrayer la perte de la biodiversité, constatée depuis plusieurs décennies.

les transports

La mesure incitative de bonus/malus, le projet de recherche sur les véhicules décarbonés et le financement de transports collectifs en site propre.

les énergies renouvelables



l’habitat

Les mesures visant à rendre les logements plus économes en énergie. Fiche habitat pdf | 183.8 ko Télécharger

la consommation responsable

Les éco-labels, l’affichage CO2 des produits et l’introduction de produits bio dans la restauration collective. Fiche consommation pdf | 156.5 ko Télécharger

Découvrez des courts métrages décalés qui interpellent…

Lien vers la vidéo Tarzan

Lien vers la vidéo Titanic

Diffusés en décembre 2009 dans 760 salles en France (Gaumont, Pathé, Kinépolis, MK2…) pour sensibiliser le spectateur au changement climatique, ces films, soutenus par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer et l’ADEME, ont été réalisés par Jean-Baptiste Nicolas et Frank Tapiro, coauteurs et coréalisateurs.

Ils ont revisité les films cultes du cinéma dont le scénario et leur ont fait subir la « censure » du changement climatique.

Cliquez sur les vignettes