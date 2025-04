DEUX-SÈVRES : Travaux de renouvellement de la couche de roulement de la RN248 et de l’échangeur RN248/RD650

Communes de Granzay-Gript et de Frontenay-Rohan-Rohan

La direction interdépartementale des routes Atlantique va réaliser des travaux de renouvellement de la couche de roulement de la RN248 et de l’échangeur RN248/RD650. Les travaux sont situés sur le territoire des communes de Granzay-Gript et de Frontenay-Rohan-Rohan.

Les travaux se dérouleront suivant 2 tranches successives distinctes.

La 1ère tranche de travaux (2 phases) consiste au renouvellement de la couche de roulement dans l’échangeur RN248/RD650. Elle se déroulera du lundi 14 avril, 9h00, au jeudi 17 avril 2025, 17h30.

Durant cette tranche, l’accès à l’A10 par l’échangeur n°33 (Granzay-Gript) à partir de la RN248 et de la RD650 sera fermé. Une déviation sera mise en place pour rejoindre l’échangeur n°32 (Vouillé). De même, la bretelle d’entrée sur la RN248 dans l’échangeur RN248/RD650 en direction de La Rochelle, sera fermée à la circulation. Les usagers seront déviés par la rocade sud de Niort.

La 1ère phase comprise entre le lundi 14 avril, 9h00, et le mercredi 16 avril 2025, nécessitera également la fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur RN248/RD650, assurant la liaison A10 vers RD650 (Niort / St Jean d’Angély). Une déviation sera mise en place via la RN248 et la RN11 pour demi-tour dans l’échangeur du Pont, puis la RD611.

Tranche 1 phase 1 du 14/04 à 9h au 16/04/2025

Lors de la 2nde phase comprise entre le mercredi 16 avril et le jeudi 17 avril 2025, 17h30, la RN248 sera fermée à la circulation dans le sens A10 vers La Rochelle. Les usagers en provenance de l’A10 devront emprunter la sortie obligatoire dans l’échangeur RN248/RD650. Ils seront déviés par la rocade sud de Niort.

Tranche 1 phase 2 du 16/04 au 17/04/25 à 17h30

La circulation sera rétablie sur l’ensemble des voies de la RN248 et de l’échangeur RN248/RD650, durant le week-end de Pâques, du jeudi 17 avril au mardi 22 avril 2025, 9h00.

La 2nde tranche de travaux consiste au renouvellement de la couche de roulement sur un tronçon de la section courante de la RN248. Elle se déroulera du mardi 22 avril, 9h00, au mardi 29 avril 2025, 17h30. Elle nécessitera :

La fermeture de la RN248 dans le sens A10 vers La Rochelle entre l’échangeur RN248/RD650 et le carrefour plan RN248/RD118. Les usagers en provenance de l’A10 devront emprunter la sortie obligatoire dans l’échangeur RN248/RD650. Ils seront déviés par la rocade sud de Niort ;

La fermeture de la RN248 dans le sens La Rochelle vers A10 entre l’échangeur RN11/RD611/RN248 et le carrefour plan RN248 / rue de Bel Air. Les usagers seront déviés par la rocade sud de Niort ;

La fermeture du carrefour plan RN248/RD102.

Tranche 2 du 22/04 à 9h au 29/04/2025 à 17h30

Au niveau des différents carrefours plans, à l’exception de celui avec la RD102 qui sera totalement fermé à la circulation, les usagers pourront franchir la RN248 et se diriger ou bien vers La Rochelle, pour les usagers de la RD118, ou bien vers la RD650 ou l’A10, pour ceux des autres carrefours.

L’A10 sera accessible à partir de l’échangeur RN248/RD650.

Des perturbations sont à prévoir.

Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation temporaire en place, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.