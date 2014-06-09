DEUX-SÈVRES : RN11 Travaux sur la commune de MAUZÉ SUR LE MIGNON
Dans le cadre des travaux de réfection la RN11, sur la commune de Mauzé-sur-le-Mignon, la chaussée va être fermée à la circulation dans le sens Niort vers La Rochelle, en semaine chaque nuit de 20h à 6h30.
Pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur les chantiers, des itinéraires de déviations seront mises en place en fonction du gabarit des véhicules, selon les modalité suivantes :
du mardi 10 au vendredi 13 juin 2014 :
du lundi 16 au vendredi 20 juin 2014 :
du lundi 23 au vendredi 27 juin 2014 :
Semaine du mardi 10 au vendredi 13 juin 2014
Semaine du lundi 16 au vendredi 20 juin 2014
Semaine du lundi 23 au vendredi 27 juin 2014
Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.46.98.32.30.
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