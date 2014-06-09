DEUX-SÈVRES : RN11 Travaux sur la commune de MAUZÉ SUR LE MIGNON

Dans le cadre des travaux de réfection la RN11, sur la commune de Mauzé-sur-le-Mignon, la chaussée va être fermée à la circulation dans le sens Niort vers La Rochelle, en semaine chaque nuit de 20h à 6h30.

Pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur les chantiers, des itinéraires de déviations seront mises en place en fonction du gabarit des véhicules, selon les modalité suivantes :

du mardi 10 au vendredi 13 juin 2014 :

du lundi 16 au vendredi 20 juin 2014 :

du lundi 23 au vendredi 27 juin 2014 :

Semaine du mardi 10 au vendredi 13 juin 2014

déviation PTAC < 5,5T
déviation PTAC ≥ 5,5 T

Semaine du lundi 16 au vendredi 20 juin 2014

déviation PTAC < 5,5T
déviation PTAC ≥ 5,5 T

Semaine du lundi 23 au vendredi 27 juin 2014

déviation PTAC < 5,5T
déviation PTAC ≥ 5,5 T

Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.46.98.32.30.

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