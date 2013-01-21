DEUX SEVRES - RN 11 : Travaux d’assainissement sur la commune d’Epannes
Des travaux d’assainissement à l’extrémité de la bretelle de l’échangeur de « Le Pont – Coulon – Magné » , sur la RN 11, sur la commune d’Épannes, nécessitent chaque jour de 8h00 à 17h30, du lundi 21 janvier 2013 au vendredi 25 janvier 2013 la fermeture, sur une durée prévisionnelle de trois jours :
- dans le sens La Rochelle vers Niort des bretelles d’entrée et de sortie,
- dans le sens Niort vers La Rochelle de la bretelle de sortie uniquement.
Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, ils sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (District de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.46.98.32.30.
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