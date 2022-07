DEUX SEVRES - RN 11 : Travaux d’assainissement sur la commune d’Epannes

Des travaux d’assainissement à l’extrémité de la bretelle de l’échangeur de « Le Pont – Coulon – Magné » , sur la RN 11, sur la commune d’Épannes, nécessitent chaque jour de 8h00 à 17h30, du lundi 21 janvier 2013 au vendredi 25 janvier 2013 la fermeture, sur une durée prévisionnelle de trois jours :

dans le sens La Rochelle vers Niort des bretelles d’entrée et de sortie,

dans le sens Niort vers La Rochelle de la bretelle de sortie uniquement.

Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, ils sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (District de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.46.98.32.30.