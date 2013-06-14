DEUX SEVRES - RN 11 : Réfection de chaussée sur la commune de Mauzé sur le Mignon
Des travaux de réparation de la chaussée sur la RN11, sur la commune de Mauzé sur le Mignon, nécessitent les mesures d’exploitation impactant de façon importante la circulation,
du lundi 17 juin 2013 au vendredi 5 juillet 2013
- Neutralisations de voies (section à 3 voies),
- Fermetures de bretelles,
- Basculements de circulation,
- Changement de régime de priorité.
Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, ils sont vivement invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (District de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.46.98.32.30.
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