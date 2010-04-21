Des avions sur la rocade de Bordeaux

La rocade extérieure de Bordeaux a été fermée à la circulation, mardi 20 avril 2010 de 23h00 à 5h00 du matin de l’échangeur 11 à l’échangeur 4, pour permettre le passage de 10 avions portés sur des porte-chars et semi-remorques à destination de Bordeaux-Lac pour l’exposition "La conquête de l’air" célébrant le centenaire de l’aviation en Aquitaine.

Ce convoi parti à petite vitesse de la BA 106 de Mérignac a emprunté vers 23h45 la rocade de Bordeaux à partir de l’échangeur 11, en remontant la voie rapide en contre-sens, pour sortir à l’échangeur 4 et rejoindre le Parc des Expositions où se tiendra cette manifestation lors de la foire internationale de Bordeaux du 8 au 17 mai 2010.

Les avions sont arrivés à bon port et la réouverture à la circulation de cette partie de la rocade s’est faite à l’heure prévue.

Les photos

Crédit photos : Jean-Pierre Verduzier - DIR Atlantique