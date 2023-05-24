Décès d’un agent en intervention

C’est avec une grande émotion et une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre collègue, agent d’exploitation du CEI de La Rochelle, survenu en début d’après-midi de ce lundi 22 mai 2023.

Deux agents étaient en intervention sur la RN11 pour sécuriser un poids-lourd en panne. À la fin de l’intervention, un véhicule a pénétré le balisage et est venu les percuter.

Nos pensées vont à sa famille, ses proches, et tous les agents à qui nous apportons tout notre soutien dans ce moment tragique.

Vous pouvez laisser un message de soutien en déposant un commentaire.