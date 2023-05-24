Décès d’un agent en intervention
C’est avec une grande émotion et une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre collègue, agent d’exploitation du CEI de La Rochelle, survenu en début d’après-midi de ce lundi 22 mai 2023.
Deux agents étaient en intervention sur la RN11 pour sécuriser un poids-lourd en panne. À la fin de l’intervention, un véhicule a pénétré le balisage et est venu les percuter.
Nos pensées vont à sa famille, ses proches, et tous les agents à qui nous apportons tout notre soutien dans ce moment tragique.
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Bonjour, un grand merci à vos agents pour le travail très dangereux qu’ils font pour aider les automobilistes. Je vous partage mes sincères condoléances. Je suis navré de voir certains comportements égoïstes vis à vis de vos agents ou d’ignorance. Je vous souhaite du courage pour traverser ce tragique événement. Emmanuel
Nous sommes désolés et attrister pour vous qui perdez un collègue, une nouvelle fois, en situation de travail. Malgré vos campagnes d’information, qui devraient pourtant nous responsabiliser davantage, dans le respect de chacun. Toutes mes sincères condoléances. Une cycliste / automobiliste du 33.
Tout mon soutien à la famille et aux collègues de cet agent décédé dans l'exercice de sa mission au service du public. Tout mon soutien aussi à son collègue accidenté.
Commentaires
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