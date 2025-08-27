Condamnation d’un automobiliste suite à l’accident du 25 décembre 2024

L’automobiliste avait causé un suraccident sur la RN10 le 25 décembre 2024 à Champniers alors que 3 agents de la DIR Atlantique et 2 gendarmes étaient en intervention.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Angoulême, le 25 juin 2025, à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis, 12 mois de suspension de son permis avec obligation de stage de sensibilisation à la sécurité routière, une amende, ainsi que des dommages et intérêts répartis entre les 5 victimes.

L’usager était sous l’emprise de l’alcool au moment des faits, il n’est pas récidiviste.

L’affaire n’est pas terminée. Un renvoi sur intérêt civil a été prononcé.