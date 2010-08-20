Charente RN10 - Commune de Saint-Yrieux, Travaux de réparation de chaussée sur le pont permettant à la RN 10 de franchir la RD 939

Changement d’une ligne de joints de chaussée de l’ouvrage de la RN 10 franchissant le RD 939 Commune de Saint Yrieix sur Charente.

Réparée en urgence suite à sa rupture en décembre 2009, une ligne de joints de chaussée sur le pont permettant à la RN 10 de franchir la RD 939 dans le sens Bordeaux/Poitiers doit être changée rapidement.

Pour la sécurité des usagers et des intervenants, la chaussée doit libre de toute circulation pendant les travaux. Pour ce faire, les usagers du sens Bordeaux/Poitiers sont basculés sur la chaussée opposée dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation, au droit de la zone d’intervention :

du lundi 23 août 2010 à 5h00 au vendredi 27 août à 12h00





La bretelle d’entrée sur la RN 10 dans le sens Bordeaux vers Poitiers doit également être fermée à la circulation. Les usagers en provenance de la RD 941 sont déviés par la RN 10 dans le sens Poitiers vers Bordeaux jusqu’à l’échangeur dit de « Basseau » où ils sortent pour rejoindre la RN 10 dans le sens Bordeaux vers Poitiers en empruntant la RD 72.

Plan de situation des travaux

La signalisation temporaire mise en place par la direction interdépartementale des routes (DIR) Atlantique informe et guide les usagers, invités à renforcer encore leur vigilance pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout complément d’information, le district d’Angoulême de la DIR Atlantique est à la disposition des usagers 05 45 61 95 96.

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