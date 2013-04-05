CHARENTE - RN 141 : Travaux sur le viaduc de Veillard sis à Bourg-Charente
Des travaux de remplacement des joints du viaduc de Veillard, sur la RN141, commune de Bourg-Charente, nécessitent la mise en place de mesures temporaires d’exploitation :
- dans le sens Saintes-Angoulême, du lundi 8 avril à 8h00 au vendredi 12 avril 2013 à 16h00 :
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- Basculement de la circulation : Les usagers de la RN 141 circuleront sur la voie de gauche de la chaussée opposée dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation.
- dans le sens Angoulême-Saintes, du lundi 15 avril à 8h00 au vendredi 19 avril 2013 à 16h00 :
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- Basculement de la circulation : Les usagers de la RN 141 circuleront sur la voie de gauche de la chaussée opposée dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation.
- Fermeture de la bretelle de sortie de Veillard sur la RN 141. Les usagers sont alors déviés par la bretelle de sortie de l’échangeur de Bourg-Charente.
La vitesse maximale autorisée sera fixée à 90 km/h sur toute la section sauf au droit des basculements de circulation où la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h.
En cas de problèmes techniques ou météorologiques les mêmes dispositions pourront être reconduites du lundi 22 avril à 8h00 au vendredi 26 avril 2013 à 16h00.
Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fonds jaune.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.46.98.32.30.
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