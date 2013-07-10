CHARENTE - RN 141 : Travaux de réfection de chaussée sur la commune de RIVIERES

Chaque jour de 8h à 17h, du 15 au 18 juillet 2013  :

  • Sens Limoges-Angoulême : fermeture de la bretelle de sortie dans l’échangeur de la Maladrerie sur la RN 141.

Les usagers seront invités à suivre les itinéraires de déviation signalés par des panneaux à fond jaune.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

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