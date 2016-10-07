CHARENTE - RN 141 Rocade de Cognac : Réfection de la chaussée du giratoire de Crouin

Le chantier de réfection de la chaussée du giratoire de Crouin, sur la RN 141, rocade de Cognac, va se dérouler du lundi 10 au vendredi 21 octobre 2016 en deux phases.

1ère phase : de nuit entre 20h00 et 6h00 du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2016, Durant cette phase, de fortes perturbations de circulation sont à prévoir. L’ensemble des branches sortantes et entrantes sur le giratoire, à l’exception des branches de la RN141, itinéraire Angoulême-Saintes, seront fermées à la circulation. Un alternat de circulation par feux tricolores sera mis en place sur la RN141 afin de permettre la gestion de la circulation sur un demi-giratoire ( Annexe1 ). Des déviations seront mises en place ( Annexe2 ).



Annexe 1 - Cliquez pour agrandir la carte

Annexe 2 - Cliquez pour agrandir la carte

2nde phase : en journée entre 9h00 et 16h00, du lundi 17 et le vendredi 21 octobre 2016, La circulation s’effectuera dans l’anneau du giratoire dont la largeur de la voie de circulation sera réduite.



Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.