CHARENTE - RN 141 : Réhabilitation de la chaussée entre Moulidars et Malvieille (Moulidars et Hiersac)

Un chantier de réhabilitation de la chaussée de la route nationale n°141, entre Hiersac et Malvieille, sur les communes de Hiersac et de Moulidars, va débuter à compter du lundi 6 juin 2016, pour une durée de 3 semaines.

Ces travaux concernent la réalisation de purges et le renouvellement de la couche de roulement sur la largeur totale de la chaussée.

Afin de permettre la réalisation des travaux, des alternats de circulation vont être mis en place. Compte tenu de leur longueur, ils sont susceptibles d’occasionner des perturbations importantes.

Les usagers seront informés par des panneaux de signalisation temporaires. Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.

Partager la page

S'abonner

Sur le même sujet

Trafic moyen journalier annuel 2025

  • Trafic routier

23 février 2026

CHARENTE : Lancement de l’expérimentation d’un abaissement de la vitesse sur la RN10 à partir du (…)

  • Charente

5 novembre 2025

Trafic moyen journalier annuel 2024

Retrouvez la totalité des trafics 2024 sur le réseau de la DIR Atlantique.

  • Trafic routier

17 février 2025

Trafic moyen journalier annuel 2023

Retrouvez la totalité des trafics 2023 sur le réseau de la DIR Atlantique.

  • Trafic routier

21 février 2024

Haut de page