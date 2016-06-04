CHARENTE - RN 141 : Réhabilitation de la chaussée entre Moulidars et Malvieille (Moulidars et Hiersac)

Un chantier de réhabilitation de la chaussée de la route nationale n°141, entre Hiersac et Malvieille, sur les communes de Hiersac et de Moulidars, va débuter à compter du lundi 6 juin 2016, pour une durée de 3 semaines.

Ces travaux concernent la réalisation de purges et le renouvellement de la couche de roulement sur la largeur totale de la chaussée.

Afin de permettre la réalisation des travaux, des alternats de circulation vont être mis en place. Compte tenu de leur longueur, ils sont susceptibles d’occasionner des perturbations importantes.

Les usagers seront informés par des panneaux de signalisation temporaires. Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.