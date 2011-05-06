Charente : RN 141 - Déviation de Cognac - Réfection de la chaussée sur le Pont de l’Antenne

Le pont permettant à la RN 141 de franchir le cours d’eau l’Antenne entre les communes de Javrezac et Cognac doit faire l’objet d’une réfection de chaussée.

Ces travaux se dérouleront :

- du 9 mai 2011 à 8h00 au 13 mai 2011 à 16h30

- du 16 mai 2011 à 8h00 au 20 mai 2011 à 16h30

Aussi, pour la sécurité des usagers et des intervenants, la circulation sur la RN141 doit être alternée pendant toute la durée des travaux, par la mise en place de feux tricolores ou manuellement par les agents de la Direction interdépartementale des Routes.

Pour le véhicules légers, afin de minimiser la gêne occasionnée, il est proposé un itinéraire alternatif :

- dans le sens Cognac vers Saintes par le bourg de Javrezac (RD945)

- dans le sens Saintes vers Cognac par le bourg de Merpins (RD144 et RD732).

Les véhicules supérieurs à 7,5 tonnes, qui n’ont pas l’autorisation d’utiliser ces itinéraires, devront rester sur la route nationale.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à faire preuve d’une prudence renforcée au droit de ces travaux, en respectant scrupuleusement la signalisation.

Pour tout renseignement, contacter le district de Saintes de la direction interdépartementale des routes Atlantique (Tél. 05 46 92 83 15).

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