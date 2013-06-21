CHARENTE - RN 141 : Déplacement de la RN 141 sous la future LGV - communes de Asnières s/Nouère et Fléac

Les travaux de construction du détournement de la RN141 sous la future LGV sur les communes de Asnières sur Nouère et Fléac, nécessitent les restrictions temporaires de circulation suivantes :

Mise en place d’un alternat de circulation :

chaque jour de 9h à 16h, du lundi 24 au vendredi 28 juin 2013 puis du lundi 1er au jeudi 4 juillet 2013

chaque jour de 9h à 16h, du lundi au jeudi, du lundi 8 au jeudi 25 juillet 2013

La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h dans la zone de circulation alternée et les dépassements sont interdits sur l’ensemble de la zone des travaux.

A compter du jeudi 4 juillet 2013 :

les usagers circuleront sur la voirie provisoire Ouest où la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h

A compter du jeudi 25 juillet 2013 :

les usagers circuleront sur la voirie provisoire Est où la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.46.98.32.30.