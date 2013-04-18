CHARENTE - RN 141 : Basculement de circulation dans les communes de Gondeville et Jarnac
Des travaux de réparation des solins de deux ouvrages d’art sur la RN141, communes de Gondeville et Jarnac, nécessitent la mise en place de mesures temporaires d’exploitation :
- dans le sens Saintes-Angoulême, du lundi 22 avril à 8h00 au vendredi 26 avril 2013 à 16h00 :
- Basculement de la circulation : Les usagers de la RN 141 circuleront sur la voie de gauche de la chaussée opposée dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation.
- dans le sens Angoulême-Saintes, du lundi 13 mai à 8h00 au jeudi 16 mai 2013 à 17h30 :
- Basculement de la circulation : Les usagers de la RN 141 circuleront sur la voie de gauche de la chaussée opposée dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation.
La vitesse maximale autorisée sera fixée à 90 km/h sur toute la section sauf au droit des basculements de circulation où la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.46.98.32.30.
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