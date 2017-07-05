CHARENTE : RN 10 - Travaux de renouvellement de la chaussée

La Direction Interdépartementale des Routes Atlantiques (DIRA) entreprend des travaux de rénovation de la chaussée de la route nationale n°10 (RN10) sur la commune de CROUTELLE, dans le sens Poitiers/Angoulême, qui se dérouleront durant une nuit :

du lundi 10 juillet à 19h00 au mardi 11 juillet 2017 à 7H00.

Ces travaux nécessitent la fermeture de la RN10 dans le sens Poitiers/Angoulême, avec mise en place de déviations différenciées pour les véhicules légers ( VL ) et les poids lourds (PL) comme indiqué sur les plans figurant en annexe.

Les usagers seront informés par des panneaux de signalisation temporaire. Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, ils sont invités à consulter le site internet Bison futé

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