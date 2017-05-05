CHARENTE - RN 10 : Travaux de réfection de chaussée sur la commune de Saint Yrieix

Les travaux de réfection de la chaussée de la RN10 sur la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente, dans le sens Bordeaux/Angoulême, se dérouleront toutes les nuits de 19h00 à 7h00 :

du mardi 9 au vendredi 12 mai 2017

du lundi 15 au vendredi 19 mai 2017

Ces travaux nécessitent :

un basculement de circulation . Les usagers de la RN 10 circuleront sur la voie de gauche de la chaussée opposée dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation.

. Les usagers de la 10 circuleront sur la voie de gauche de la chaussée opposée dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation. La fermeture de la bretelle d’entrée de la RN10 sens Bordeaux/Angoulême dans l’échangeur des « Planes ».

sens Bordeaux/Angoulême dans l’échangeur des « Planes ». la fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de la RN10 sens Bordeaux/Angoulême dans l’échangeur de « l’Epineuil ».

de la RN10 sens Bordeaux/Angoulême dans l’échangeur de « l’Epineuil ». l’abaissement de la limitation de vitesse à 70km/h dans la zone des travaux en dehors des horaires de chantier.

dans la zone des travaux en dehors des horaires de chantier. Des déviations sont mises en place selon les plans annexés pour guider les usagers.

Des perturbations sont à prévoir.

Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation temporaire en place, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.

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