CHARENTE : RN 10 - Travaux d’entretien des chaussées (Commune de Gond-Pontouvre)

La direction interdépartementale des routes Atlantique va entreprendre des travaux de réfection de la chaussée de la RN10 sur la commune de Gond-Pontouvre, dans le sens Angoulême/Bordeaux, qui se dérouleront toutes les nuits de 19h00 à 7h00 :

du lundi 4 au vendredi 8 juin 2018.

Ces travaux nécessitent :

un basculement de circulation. Les usagers de la RN 10 circuleront sur la voie de gauche de la chaussée opposée dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation ;

10 circuleront sur la voie de gauche de la chaussée opposée dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation ; la fermeture de la bretelle de liaison RN10/RN141 sens Poitiers/Limoges dans l’échangeur des « Chauvauds » ;

la fermeture de la RN141 sens Limoges/Angoulême dans l’échangeur des « Chauvauds » ;

la fermeture de la bretelle d’entrée de la RN141 sens Limoges/Angoulême dans l’échangeur des « Chauvauds » ;

l’abaissement de la limitation de vitesse à 70km/h dans la zone des travaux en dehors des horaires de chantier.

Des déviations sont mises en place selon les plans annexés au communiqué de presse pour guider les usagers.

Des perturbations sont à prévoir.

Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation temporaire en place, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.

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