CHARENTE - RN 10 : Suite des travaux pour la LGV Tours/Bordeaux - commune de ROULLET

La poursuite des travaux de construction de l’ouvrage d’art de la LGV section Tours-Bordeaux, sur la RN10 sur la commune de Roullet-Saint-Estèphe, nécessite la mise en place de mesures temporaires d’exploitation :

dans le sens Bordeaux-Angoulême, du mercredi 16 janvier à 8h au vendredi 18 janvier 2013 à 16h : Basculement de la circulation : Les usagers de la RN 10 circuleront sur la voie de gauche de la chaussée opposée dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation. Fermeture de la bretelle de sortie de la RN 10 de l’échangeur de ZE de Roullet.

:

dans le sens Angoulême-Bordeaux, du lundi 21 janvier à 8h au mercredi 23 janvier 2013 à 17h : Basculement de la circulation : Les usagers de la RN 10 circuleront sur la voie de gauche de la chaussée opposée dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation. Fermeture de la bretelle d’entrée de la RN 10 de l’échangeur de la ZE de Roullet.



La vitesse maximale autorisée sera fixée à 50 km/h au droit des basculements de circulation et 70 km/h dans la zone des travaux.

Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fonds jaune.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.45.94.52.60.

Lire