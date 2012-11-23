CHARENTE RN 10-RN 1141 à St Yrieix sur Charente : Inspection détaillée d’un ouvrage

L’inspection détaillée d’un ouvrage d’art situé sur la commune de Saint Yrieix sur Charente nécessite :

La nuit de 20h à 4h du lundi 26 au mardi 27 novembre 2012 :

la fermeture de la bretelle d’entrée et de sortie de la RN 10 dans le sens Bordeaux/Angoulême dans l’échangeur de l’Epineuil.

La nuit de 20h à 4h du mardi 27 au mercredi 28 novembre 2012 :

la neutralisation successive dans chaque sens (Bordeaux-Angoulême et Angoulême-Bordeaux) des voies de droite et gauche.

Les usagers emprunteront les

matérialisés par des panneaux à fond jaune. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 45 94 52 60.