CHARENTE RN 10-RN 1141 à St Yrieix sur Charente : Inspection détaillée d’un ouvrage
L’inspection détaillée d’un ouvrage d’art situé sur la commune de Saint Yrieix sur Charente nécessite :
La nuit de 20h à 4h du lundi 26 au mardi 27 novembre 2012 :
- la fermeture de la bretelle d’entrée et de sortie de la RN 10 dans le sens Bordeaux/Angoulême dans l’échangeur de l’Epineuil.
La nuit de 20h à 4h du mardi 27 au mercredi 28 novembre 2012 :
- la neutralisation successive dans chaque sens (Bordeaux-Angoulême et Angoulême-Bordeaux) des voies de droite et gauche.
Les usagers emprunteront les
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 45 94 52 60.
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