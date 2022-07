Charente - RN 10 réparation de la chaussée sens Bordeaux/Paris entre l’échangeur des Maisons Rouges et le carrefour de Villegâts

L’état de la chaussée de la RN 10 dans le sens Bordeaux vers Poitiers entre l’échangeur des Maisons Rouges et le carrefour de Villegâts nécessite une réparation lourde, (purges de la structure, reprise des bandes d’arrêt d’urgence (BAU), rechargement de la chaussée des voies de circulation par 9 cm de matériaux bitumineux, la pose de glissières).

Ces travaux de réparation entièrement financés par l’État (1,5 M€) se dérouleront du 30 août au 24 septembre 2010.

Pour la sécurité des usagers et des intervenants pendant les travaux, la chaussée à traiter est libérée de toute circulation. Les usagers dans le sens Bordeaux vers Paris circulent sur la voie de gauche de la chaussée opposée (Ouest) dont chaque voie est ouverte à un sens de circulation, où la vitesse maximale autorisée est fixée à 90 km/h et où il est interdit de doubler.

Quand la circulation est ainsi basculée, la traversée de la RN 10 aux carrefours « Les Gullauds », « Les Nègres » et de Villegâts est interdite. A ces carrefours ainsi qu’à l’échangeur des Maisons Rouges, l’entrée sur la RN 10 et la sortie de la RN 10 dans le sens Bordeaux/Paris sont également interdites. Des déviations par les voiries départementales et communales via les échangeurs les plus proches de la RN 10 sont mises en place et signalées.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à la plus grande prudence, en respectant scrupuleusement la signalisation en place.

Le district d’Angoulême est la disposition des usagers pour toute information complémentaire (Tél. 05 45 61 95 54).

Plan de situation des travaux

