CHARENTE - RN 10 : Réhabilitation de la chaussée (La Couronne et Sant Michel)
Les travaux de réfection de la chaussée de la RN10 sur les communes de La Couronne et Saint Michel, dans le sens Angoulême-Bordeaux, se dérouleront toutes les nuits de 19h00 à 7h00 :
- du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2016
- du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2016
Ces travaux nécessitent :
- un basculement de circulation. Les usagers de la RN 10 circuleront sur la voie de gauche de la chaussée opposée dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation.
- la fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de la RN10 sens Angoulême/Bordeaux dans l’échangeur de" Girac".
- l’abaissement de la limitation de vitesse à 70km/h dans la zone des travaux en dehors des horaires de chantier.
Des perturbations sont à prévoir.
Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation temporaire en place, pour leur sécurité et celle des intervenants.
Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.
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