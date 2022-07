Charente - RN 10 : Réfection de la voie de liaison entre la RD22 et la RD10

L’état de la voie de liaison parallèle à la RN 10, construite en 2004, reliant la RD 22 au lieu-dit « Forêt de Chardin » (commune de Roullet-Saint-Estèphe) et la RD10 au lieu-dit « Les Platins » (commune de Jurignac), nécessite des travaux de réfection du revêtement, qui vont être menés par la direction interdépartementale des routes Atlantique.

D’une durée de 2 jours, ils se déroulent dans la période du lundi 22 novembre à 8h00 au vendredi 26 novembre 2010 à 18h00. Pendant toute la durée des travaux, pour la sécurité des usagers et des intervenants, cette section est fermée à la circulation dans les deux sens.



Pendant la fermeture pour travaux, les usagers en provenance de Roullet-St-Estèphe et en direction de Jurignac sont déviés par la RD 22, la RD 7, la RD 124, la RD 107 puis la RD 10. Les usagers en provenance de Jurignac et en direction de Roullet-Saint-Estèphe sont déviés par la RD 10, la RD 107, la RD 124, la RD 7 puis la RD 22.

Le district d’Angoulême est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.45.61.95.54.

