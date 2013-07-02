CHARENTE : RN 10 : Prolongation des travaux de réfection de chaussées sens Angoulême-Bordeaux, commune de Chevanceaux
Des travaux de réfection de chaussée sont prévus sur la RN 10, sens Angoulême-Bordeaux, sur la commune de Chevanceaux et nécessitent la mise en place de mesures temporaires d’exploitation :
du vendredi 28 juin à 8h au jeudi 4 juillet 2013 à 18h :
- Basculement de circulation : les usagers circuleront sur la voie de gauche de la chaussée opposée (sens Bordeaux-Angoulême) dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation.
La vitesse maximale autorisée est fixée à 90 km/h sur toute la section sauf au droit des basculements où la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h.
- Fermetures à la circulation des bretelles d’entrée et de sortie de la RN 10, sens Angoulême/Bordeaux, dans l’échangeur de Chevanceaux sud.
Les usagers seront invités à emprunter les itinéraires de déviation mise en place et signalés par des panneaux à fond jaune.
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