CHARENTE - RN 10 : pose de portique ECOTAXE sur la commune de Vignolles

Des travaux d’implantation d’un dispositif de contrôle Ecotaxe sur la RN 10, commune de Vignolles, nécessitent la mise en œuvre des mesures d’exploitation suivantes chaque nuit de 20h à 3h

du lundi 4 au mardi 5 mars 2013 : la vitesse maximale autorisée sera fixée à 90 km/h dans la section considérée.

: la vitesse maximale autorisée sera fixée à dans la section considérée.

dans le sens Poitiers/Bordeaux :

Neutralisation de la voie de droite , la circulation s’effectuant sur celle de gauche ; Coupure de la circulation pendant 10 minutes entre 23h et 1h



dans le sens Bordeaux/Poitiers :

Neutralisation de la voie de gauche , la circulation s’effectuant sur celle de droite ;



du mardi 5 au mercredi 6 mars 2013 : la vitesse maximale autorisée sera fixée à 90 km/h dans la section considérée.

: la vitesse maximale autorisée sera fixée à dans la section considérée.

dans le sens Poitiers/Bordeaux :

Neutralisation de la voie de gauche , la circulation s’effectuant sur celle de droite ; Coupure de la circulation pendant 10 minutes entre 23h et 1h



dans le sens Bordeaux/Poitiers :

Neutralisation de la voie de droite , la circulation s’effectuant sur celle de gauche ;



Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.