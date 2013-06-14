CHARENTE - RN 10 : LGV Tours Bordeaux - travaux sur la commune de Roullet St Estèphe
La poursuite des travaux de construction d’un ouvrage d’art de la LGV section Tours-Bordeaux sur la RN10, commune de Roullet-Saint-Estèphe, nécessitent la mise en place de restrictions de circulation :
dans le sens Bordeaux/Angoulême, du lundi 17 juin à 8h au vendredi 21 juin 2013 à 12h :
- Basculement de la circulation : la voie de la chaussée opposée sera ouverte aux deux sens de circulation.
- Fermeture de la bretelle de sortie de la RN 10 de l’échangeur de ZE de Roullet.
dans le sens Angoulême/Bordeaux, du lundi 24 juin à 8h au vendredi 28 juin 2013 à 12h :
- Basculement de la circulation : la voie de la chaussée opposée sera ouverte aux deux sens de circulation.
- Fermeture de la bretelle de sortie de la RN 10 de l’échangeur de ZE de Roullet.
La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h au droit des basculements de circulation et 90 km/h dans la zone des travaux.
Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.45.94.52.60.
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