CHARENTE - RN 10 : LGV Tours Bordeaux - travaux sur la commune de Roullet St Estèphe

La poursuite des travaux de construction d’un ouvrage d’art de la LGV section Tours-Bordeaux sur la RN10, commune de Roullet-Saint-Estèphe, nécessitent la mise en place de restrictions de circulation :

dans le sens Bordeaux/Angoulême, du lundi 17 juin à 8h au vendredi 21 juin 2013 à 12h :

Basculement de la circulation : la voie de la chaussée opposée sera ouverte aux deux sens de circulation.

: la voie de la chaussée opposée sera ouverte aux deux sens de circulation. Fermeture de la bretelle de sortie de la RN 10 de l’échangeur de ZE de Roullet.

dans le sens Angoulême/Bordeaux, du lundi 24 juin à 8h au vendredi 28 juin 2013 à 12h :

Basculement de la circulation : la voie de la chaussée opposée sera ouverte aux deux sens de circulation.

: la voie de la chaussée opposée sera ouverte aux deux sens de circulation. Fermeture de la bretelle de sortie de la RN 10 de l’échangeur de ZE de Roullet.

La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h au droit des basculements de circulation et 90 km/h dans la zone des travaux.

Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.45.94.52.60.