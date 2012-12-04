CHARENTE - RN 10 : LGV Tours Bordeaux - travaux sur la commune de Roullet St Estèphe (suite…)

Les travaux de construction d’un ouvrage d’art de la LGV section Tours-Bordeaux sur la RN10, commune de Roullet-Saint-Estèphe, nécessitent la mise en place de restrictions de circulation :

Du lundi 10 décembre à 6h au mercredi 12 décembre 2012 à 8h - sens Bordeaux/Angoulême :

le basculement de la circulation : la voie de la chaussée opposée sera ouverte aux deux sens de circulation.

: la voie de la chaussée opposée sera ouverte aux deux sens de circulation. la vitesse maximale autorisée est fixée à 70 km/h dans la zone des travaux et 50 km/h au droit du basculement de la circulation.

la fermeture de la bretelle de sortie de la RN 10, en direction de la zone de Roullet (sens Bordeaux/Angoulême).

Du mercredi 12 décembre à 8h au vendredi 14 décembre 2012 à 18h - sens Angoulême/Bordeaux :

le basculement de la circulation : la voie de la chaussée opposée sera ouverte aux deux sens de circulation.

: la voie de la chaussée opposée sera ouverte aux deux sens de circulation. la vitesse maximale autorisée est fixée à 70 km/h dans la zone des travaux et 50 km/h au droit du basculement de la circulation.

la fermeture de la bretelle d’entrée de la RN 10 dans l’échangeur de la ZE de Roullet (sens Angoulême/Bordeaux).

Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, ils sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) se tient à la disposition des usagers pour tout renseignement complémentaire au 05 45 94 52 60.