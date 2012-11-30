CHARENTE - RN 10 : LGV Tours Bordeaux - Travaux sur la commune de Roullet St Estèphe (suite…)

Les travaux de construction d’un ouvrage d’art de la LGV section Tours-Bordeaux, sur la RN10, sur la commune de Roullet-Saint-Estèphe, nécessitent la mise en place de restrictions de circulation.

Du lundi 3 décembre à 8h00 au mercredi 5 décembre 2012 à 18h :

  • la circulation est interdite sur la voie de gauche, pour les besoins du chantier, dans le sens Angoulême/Bordeaux
  • la vitesse maximale autorisée est fixée à 70 km/h dans la zone des travaux et 50 km/h au droit du basculement de la circulation.
  • La bretelle de sortie de la RN 10, en direction de la zone de Roullet (sens Angoulême/Bordeaux) sera fermées à la circulation.

Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, ils sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) se tient à la disposition des usagers pour tout renseignement complémentaire au 05 45 94 52 60.

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