CHARENTE RN 10 - LGV Tours-Bordeaux - Prolongation des travaux, commune de ROULLET
La réalisation de la seconde couche de bétonnage de construction de l’ouvrage d’art de la LGV section Tours-Bordeaux, sur la RN10 sur la commune de Roullet-Saint-Estèphe, nécessite la mise en place de mesures temporaires d’exploitation :
du lundi 15 avril à 17h00 au mardi 16 avril 2013 à 12h00 :
- dans le sens Angoulême-Bordeaux :
- Fermeture d’une voie de circulation : Les usagers de la RN 10 ne peuvent circuler que sur une seule voie.
- Fermeture de la bretelle d’entrée de la RN 10 de l’échangeur de la ZE de Roullet.
- dans le sens Bordeaux-Angoulême :
- Fermeture d’une voie de circulation : Les usagers de la RN 10 ne peuvent circuler que sur une seule voie.
La vitesse maximale autorisée sera fixée à 90 km/h dans la zone des travaux.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.45.94.52.60.
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