CHARENTE RN 10 - LGV Tours-Bordeaux - Prolongation des travaux, commune de ROULLET

La réalisation de la seconde couche de bétonnage de construction de l’ouvrage d’art de la LGV section Tours-Bordeaux, sur la RN10 sur la commune de Roullet-Saint-Estèphe, nécessite la mise en place de mesures temporaires d’exploitation :

du lundi 15 avril à 17h00 au mardi 16 avril 2013 à 12h00 :

dans le sens Angoulême-Bordeaux : Fermeture d’une voie de circulation : Les usagers de la RN 10 ne peuvent circuler que sur une seule voie. Fermeture de la bretelle d’entrée de la RN 10 de l’échangeur de la ZE de Roullet.



dans le sens Bordeaux-Angoulême : Fermeture d’une voie de circulation : Les usagers de la RN 10 ne peuvent circuler que sur une seule voie.



La vitesse maximale autorisée sera fixée à 90 km/h dans la zone des travaux.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.45.94.52.60.