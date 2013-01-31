CHARENTE RN 10 - LGV Tours-Bordeaux - Prolongation des travaux, commune de ROULLET

La poursuite des travaux de construction de l’ouvrage d’art de la LGV section Tours-Bordeaux, sur la RN10 sur la commune de Roullet-Saint-Estèphe, nécessite la mise en place de mesures temporaires d’exploitation le mardi 5 février 2013 de 8h à 17h :

  • dans le sens Bordeaux-Angoulême :
    • Fermeture d’une voie de circulation : Les usagers de la RN 10 ne peuvent circuler que sur une seule voie.
  • dans le sens Angoulême-Bordeaux :
    • Fermeture d’une voie de circulation : Les usagers de la RN 10 ne peuvent circuler que sur une seule voie.
    • Fermeture de la bretelle d’entrée de la RN 10 de l’échangeur de la ZE de Roullet.
      Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fonds jaune.

La vitesse maximale autorisée sera fixée à 90 km/h dans la zone des travaux.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.45.94.52.60.

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