CHARENTE RN 10 - LGV Tours-Bordeaux - Prolongation des travaux, commune de ROULLET

La poursuite des travaux de construction de l’ouvrage d’art de la LGV section Tours-Bordeaux, sur la RN10 sur la commune de Roullet-Saint-Estèphe, nécessite la mise en place de mesures temporaires d’exploitation le mardi 5 février 2013 de 8h à 17h :

dans le sens Bordeaux-Angoulême : Fermeture d’une voie de circulation : Les usagers de la RN 10 ne peuvent circuler que sur une seule voie.

dans le sens Angoulême-Bordeaux : Fermeture d’une voie de circulation : Les usagers de la RN 10 ne peuvent circuler que sur une seule voie. Fermeture de la bretelle d’entrée de la RN 10 de l’échangeur de la ZE de Roullet.

Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fonds jaune.



La vitesse maximale autorisée sera fixée à 90 km/h dans la zone des travaux.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.45.94.52.60.

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