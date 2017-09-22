CHARENTE : RN 10 - Entretien de chaussée (commune de Saint Yrieix sur Charente)

Les travaux de réfection de la chaussée de la RN10 sur la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente, dans le sens Bordeaux/Angoulême, se dérouleront toutes les nuits de 19h00 à 7h00 :

du lundi 25 au vendredi 29 septembre 2017

du lundi 2 au vendredi 6 octobre 2017

Ces travaux nécessitent :

Un basculement de circulation . Les usagers de la RN 10 circuleront sur la voie de gauche de la chaussée opposée dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation.

. Les usagers de la 10 circuleront sur la voie de gauche de la chaussée opposée dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation. La fermeture de la bretelle de sortie de la RN10 sens Angoulême/Bordeaux dans l’échangeur des « Planes ».

de la RN10 sens Angoulême/Bordeaux dans l’échangeur des « Planes ». la fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de la RN10 sens Angoulême/Bordeaux dans l’échangeur de « l’Epineuil ».

de la RN10 sens Angoulême/Bordeaux dans l’échangeur de « l’Epineuil ». l’abaissement de la limitation de vitesse à 70km/h dans la zone des travaux en dehors des horaires de chantier.

Des déviations sont mises en place selon les

pour guider les usagers.

Des perturbations sont à prévoir.

Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation temporaire en place, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Les usagers seront informés par des panneaux de signalisation temporaire. Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, ils sont invités à consulter le site internet Bison futé

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