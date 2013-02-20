CHARENTE RN 10 : construction de l’ouvrage d’art de la RD 116 - commune de Maine de Boixe
Dans le cadre de la mise aux normes de la RN 10 entre Mansle et Tourriers - sens Angoulême-Poitiers - et en raison de la reconfiguration de l’échangeur de Mansle Sud, des restrictions temporaires de circulation seront mises en place :
Du mardi 19 février à 8h00 au vendredi 19 avril 2013 à 18h00 :
- Neutralisation de la voie de droite de la RN 10, sens Angoulême-Poitiers. Les usagers circuleront sur la voie de gauche.
En fonction de l’avancement des travaux :
- Fermeture de la bretelle de sortie de la RN 10, sens Angoulême-Poitiers, dans l’échangeur de Mansle Sud. Les usagers seront déviés par l’échangeur de Mansle Nord et la RD 18.
- Le mouvement de tourne à gauche au carrefour RN 10/RD 116 sens Angoulême/Maine de Boixe sera interdit au véhicule de plus de 3,5 T.
- Des fermetures de voie de liaison sous passage inférieur pourront intervenir ponctuellement.
Les usagers sont invités à emprunter les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune. Pour leur sécurité et celle des intervenants, ils sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.45.94.52.60).
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