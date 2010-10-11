Charente RN 10 : aménagement à 2x2 voies de la section routière entre Pétignac et Barbezieux

L’avancement de l’aménagement à 2x2 voies de la section de la RN 10 entre Pétignac et Barbezieux permet d’engager la phase de raccordement de la chaussée neuve à la chaussée en service au Sud de la section en cours d’aménagement et la mise en place des dispositifs de sécurité le long de cette chaussée neuve.

Ces travaux débutent le 11 octobre 2010. Ils aboutiront au début de l’année 2011, au basculement de la circulation sur la chaussée neuve avec chaque voie ouverte à un sens de circulation afin de poursuivre l’aménagement de la section par la réfection de la chaussée ancienne sur laquelle circulent actuellement les usagers.

Pour la sécurité des usagers et des intervenants, pendant ces travaux, notamment de raccordement, la sortie vers Barbezieux, dans le sens Angoulême vers Bordeaux, dans l’échangeur de Barbezieux Nord est fermée à la circulation. Les usagers sont déviés par la RN 10 dans le sens Angoulême vers Bordeaux :

jusqu’à l’échangeur de plaisance, pour les véhicules légers ;

jusqu’à l’échangeur de Barbezieux Sud (Barbezieux-Reignac), pour les poids-lourds.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à redoubler de prudence, en respectant scrupuleusement la signalisation.

Le service d’ingénierie routière de Poitou-Charentes de la DIR Atlantique est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 45 61 95 59.

Plan de situation des travaux

Plan de situation des travaux

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