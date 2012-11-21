CHARENTE - RN 10 à Saint Michel : travaux dans l’échangeur de Girac

Des travaux de réfection de chaussée sur la RN 10, commune de Saint Michel nécessitent :

de 23 h à 4 h la nuit du lundi 26 au mardi 27 novembre 2012

  • sens Bordeaux/Angoulême, la fermeture de la bretelle de sortie dans l’échangeur de Girac,

Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation mis en place matérialisés par des panneaux à fond jaune. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et à respecter strictement la règlementation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à votre disposition pour tout renseignement au 05.45.94.52.60.

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